Proteste gegen Sparkurs in Argentinien

Die Proteste gegen den Sparkurs der argentinischen Regierung halten an. Wirtschaftsminister Nicolas Dujovne kündigte am Freitag an, die Staatsausgaben um 20 Milliarden Pesos (684,54 Mio. Euro) senken zu wollen. Gekappt werden sollen vor allem Zuschüsse zu öffentlichen Dienstleistungen.

SN/APA (AFP)/EITAN ABRAMOVICH Proteste gegen den Sparkurs der Regierung halten an