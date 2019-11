Proteste im Irak bringen öffentliches Leben zum Erliegen

Die anhaltenden Proteste haben am Sonntag das öffentliche Leben im Irak weitgehend zum Erliegen gebracht. In Bagdad sowie in Städten im Süden des Landes blieben Schulen und Verwaltungen erstmals flächendeckend geschlossen, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Der Sonntag ist in dem mehrheitlich muslimischen Land der erste Tag der Arbeitswoche.

SN/APA (AFP)/MOHAMMED SAWAF Die Demonstranten fordern einen Wandel des politischen Systems