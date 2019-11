Proteste im Irak halten an - 120 Verletzte bei Sitzblockade

Die regierungskritischen Proteste im Irak halten an. In Bagdad blockierten Demonstranten am Sonntag mehrere Hauptstraßen, was nach Angaben von Augenzeugen zu massiven Staus führte. Mehrere Stunden später waren die meisten Routen aber wieder frei. Über das Wochenende kam es auch zu Protesten um den wichtigen Hafen in Umm Kasr, bei denen mindestens 120 Menschen verletzt wurden.

SN/APA (AFP)/HUSSEIN FALEH Die Demonstranten fordern einen Wandel des politischen Systems