Proteste im Irak trotz gewaltsamer Räumung der Protestlager

Nach monatelangen Protesten gegen die irakische Regierung haben Sicherheitskräfte am Wochenende gewaltsam versucht, die Proteste zu beenden und die Lager der Demonstranten aufzulösen. Am Samstag erschossen sie nach Angaben von Ärzten bei der Erstürmung mehrerer Protestcamps in Bagdad und anderen Städten vier Demonstranten. Am Sonntag gingen sie erneut mit scharfer Munition gegen Aktivisten vor.

SN/APA (AFP)/HAIDAR HAMDANI Brennende Protestlager und Blockaden in den großen Städten des Irak