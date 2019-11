Proteste im Irak trotz Rücktrittsankündigung des Premiers

Im Irak haben Regierungskritiker ihre Proteste trotz des angekündigten Rücktritts von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi fortgesetzt. In Bagdad und im Südirak gingen die Menschen am Samstag erneut auf die Straße. Im südirakischen Nassiriya zündeten Demonstranten auf drei Brücken über den Euphrat Reifen an, Hunderte kamen im zentralen Protestlager in der Innenstadt zusammen.

SN/APA (AFP)/AHMAD AL-RUBAYE Weiterhin liefern sich Demonstranten Kämpfe mit Sicherheitskräften