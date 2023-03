Proteste im Iran - "Das Regime hat die Menschen verloren"

In den vergangenen Monaten ist es ruhiger geworden im Iran. Doch die Revolution finde weiterhin statt - nur eben anders, sagt die aus dem Iran stammende Journalistin Gilda Sahebi.

Offene Haare im Iran: Die Proteste im Iran wurden durch den Tod der Kurdin Mahsa Amini ausgelöst. Die 22-Jährige starb in Gewahrsam der Sittenpolizei, da sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat.

Kurz vor seiner Hinrichtung bat Mohammad Mehdi Karami, 22 Jahre, seinen Vater, der Mutter bitte nichts vom eigenen Todesurteil zu erzählen. Siavash Mahmoudi, 16 Jahre alt, wurde in den Kopf geschossen, weil er an einer Demonstration teilnahm. Weinend und mit blutverschmiertem Gesicht sitzt die Schülerin Sara Shirazi auf dem Gehsteig, nachdem iranische Regimekräfte sie verprügelt haben. Mit unvorstellbarer Brutalität geht das iranische Regime gegen sein eigenes Volk vor. Es sind Geschichten voller Gewalt, Leid und Tod, die Gilda Sahebi in ...