Iranische Justiz droht Demonstranten mit schweren Strafen

Der iranische Staat droht inhaftierten Demonstranten schwere Strafen an. Die Öffentlichkeit verlange einen entschlossenen und abschreckenden Umgang mit jenen, die die Unruhen verursacht hätten, erklärte am Dienstag der Sprecher des Justizwesens in der Islamischen Republik, Massud Setajeshi, mit Blick auf die seit sieben Wochen andauernden regierungsfeindlichen Kundgebungen.

Seit Wochen immer wieder Proteste auf den Straßen des Landes