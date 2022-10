Proteste im Iran - "Manchmal hatte ich das Gefühl, auch Atmen ist verboten."

Im Iran sterben Menschen, weil sie sich ein bisschen Freiheit wünschen. Ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht, sagt Experte Walter Posch. Und eine Exil-Iranerin erzählt, warum sie dennoch ein wenig Hoffnung hat.

Es war eine Begegnung mit der Sittenpolizei, die Jina besonders im Gedächtnis blieb. Die Iranerin, die heute in Salzburg lebt, war Anfang 20 und spazierte mit Freunden durch Teheran. Fünf junge Männer, fünf junge Frauen, "wir wussten, dass wir nicht zusammen unterwegs sein dürfen. Zumindest nicht im Iran". Als sich mehrere Transporter der sogenannten Sittenpolizei näherten, trennte sich die Gruppe. Die Männer rannten in die eine, die Frauen in die andere Richtung. "Aber da war es schon zu spät." Ihre ...