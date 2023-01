Proteste im Iran werden weniger, aber Widerstand hält an

Ein Prediger sagt, er erkenne sein Land nicht wieder. Immer mehr Frauen tragen kein Kopftuch mehr.

Das erste Mal seit dem 16. September des vergangenen Jahres gab es am Donnerstag keine Proteste im Iran. Und auch am Freitag nicht, wie das Team des in Washington ansässigen Critical Threats Project (CTP), das die Demonstrationen seit ihrem Ausbruch beobachtet, registriert hat.

Experten sehen in den abflauenden öffentlichen Protesten aber kein Anzeichen für ein Nachlassen des Widerstands gegen das Regime. Nach den Massenverhaftungen und der Verhängung von Todesstrafen gingen zwar weniger Menschen auf die Straßen, sagte Saeid ...