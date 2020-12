Proteste in Asien: Gummienten als Zeichen des Widerstands

Hongkongs Demokratiebewegung inspiriert Menschen in Thailand, Taiwan und Japan. Die Ästhetik der Proteste ähnelt sich zunehmend.

Seine Solidarität bekundete Netiwit Chotiphatphaisal, noch bevor das Urteil bekannt wurde. "Heute wird das Gericht in Hongkong Joshua Wong und seine Freunde verurteilen", schrieb der thailändische Demokratieaktivist Anfang Dezember auf Twitter: "Ich werde moralische Unterstützung zeigen, indem ich an diesem Tag faste." Wenige Stunden später wurden die drei angeklagten Demokratieaktivisten Joshua Wong, Agnes Chow und Ivan Lam zu Haftstrafen verurteilt. Es ist ein harter Schlag für die Demokratiebewegung in Hongkong.

Kaum war das Urteil bekannt geworden, kam auch ...