Proteste in Frankreich vor Pensions-Entscheidung

In Frankreich haben vor der Entscheidung des Verfassungsrats zur Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron am Freitag erneut Menschen protestiert. In Paris setzte sich am Mittag ein Demonstrationszug in Bewegung. In etlichen anderen Städten waren ebenfalls Proteste geplant. Landesweit wurden außerdem Straßen blockiert. Der Verfassungsrat will am Abend das Ergebnis einer Prüfung des Reformvorhabens verkünden, mit dem das Pensionsantrittsalter von 62 auf 64 Jahre steigt.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Entscheidungstag für Macron und eine seiner wichtigsten Reformen