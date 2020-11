Proteste in Frankreich: "Wer beschützt uns vor der Polizei?"

Frankreich will das Filmen von Polizei- einsätzen verbieten - doch viele befürchten damit eine Zunahme der Polizeigewalt.

"Senkt eure Schlagstöcke, wir senken unsere Telefone" stand auf einem Plakat. "Eure Sicherheit tötet unsere Freiheit" auf einem anderen. Die Protestmärsche gegen ein neues Gesetz zur "globalen Sicherheit" der französischen Regierung, das die Nationalversammlung am Dienstag in erster Lesung angenommen hat, begannen friedlich am Samstagnachmittag in Paris und anderen französischen Städten.

In der Kritik steht das Gesetz speziell wegen Artikel 24, nach dem die Verbreitung von Filmen von Polizisten im Einsatz mit dem Ziel, deren "psychischer oder körperlicher ...