Proteste in Georgien flauen ab - Kreml verhängt Flugverbot

In der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien gehen die Proteste gegen einen übermäßigen Einfluss Russlands weiter. Sie hatten am Samstag allerdings weniger Zulauf als an den beiden Tagen zuvor. Am Abend versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis. Moskau verbot unterdessen georgischen Fluggesellschaften, nach Russland zu fliegen.

SN/APA (AFP)/VANO SHLAMOV Demonstranten vor dem Parlament