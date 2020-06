Proteste in Neuseeland aus Solidarität gegen Rassismus

Aus Solidarität mit den Afroamerikanern in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz sind auch im weit entfernten Neuseeland tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Auckland zogen am Montag rund 2.000 Demonstranten vor das US-Konsulat und riefen "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden", und "Schwarze Leben zählen".

SN/APA (AFP)/DAVID LINTOTT Proteste in Neuseeland verliefen bisher friedlich