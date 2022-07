Proteste in Nordmazedonien gegen Zugeständnisse an Bulgarien

In Nordmazedonien haben tausende Menschen gegen Zugeständnisse an Bulgarien protestiert, die den Weg für EU-Beitrittsgespräche mit dem südosteuropäischen Land freimachen sollen. In der Hauptstadt Skopje versammelten sich am Samstag mehrere tausend Menschen, die nordmazedonische Flaggen schwenkten, Plakate mit der Aufschrift "Nein zur EU" hochhielten und regierungsfeindliche Parolen riefen.

SN/APA/AFP/ROBERT ATANASOVSKI Demonstranten sagen Nein zu Kompromiss für EU-Beitrittsgespräche