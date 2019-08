Proteste in Pakistan gegen Vorgehen Indiens in Kaschmir

Zehntausende Menschen haben in mehreren pakistanischen Städten gegen das Vorgehen Indiens in der Region Kaschmir demonstriert. Ministerpräsident Imran Khan hatte dazu aufgerufen. Khan selbst führte am Freitag einen Protest in Islamabad an und rief in einer Rede die internationale Gemeinschaft dazu auf, Indien zur Aufhebung von Ausgangs- und Internetsperren in der Region Kaschmir zu drängen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ARIF ALI Zehntausende Menschen gingen auf die Stra§e