Proteste in Philadelphia nach tödlichen Schüssen

Nach tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen Schwarzen ist es am Montag zu Protesten in Philadelphia gekommen. Dabei seien vier Polizeibeamte von Ziegelsteinen verletzt worden, berichtete der Sender NBC. Zuvor war ein 27-Jähriger erschossen worden. Videos in sozialen Medien zeigen, wie er sich zwei Polizisten näherte, die ihre Waffen zogen, nachdem sie ihn zuvor aufgefordert hatten, sein Messer wegzulegen. Der Mann brach von mehreren Kugel getroffen zusammen.

Demonstration gegen Polizeigewalt in Philadelphia