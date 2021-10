Proteste in Polen gegen Urteil des Verfassungsgerichts

In Polen haben landesweit mehr als 100.000 Menschen gegen ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts und für den Verbleib ihres Landes in der EU demonstriert. Allein Warschau versammelten sich mehr als 80.000 Menschen auf dem Schlossplatz. Sie schwenkten polnische und Europa-Flaggen und riefen: "Wir bleiben" und "Wir sind Europa!". Auch in Danzig, Posen, Stettin, Krakau und insgesamt mehr als 100 Städten und Gemeinden gab es Proteste.

SN/APA/AFP/MATEUSZ SLODKOWSKI Friedensnobelpreisträger Walesa bei Kundgebung in Danzig