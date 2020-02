Proteste in Russland gegen Putins Verfassungsreform

Zahlreiche Menschen haben am Samstag in mehreren russischen Städten gegen die von Staatschef Wladimir Putin angekündigte Verfassungsreform demonstriert. In Moskau gingen nach Angaben der Organisatoren rund 3.000 Menschen auf die Straße, die Polizei gab die Zahl mit 300 an.

SN/APA (AFP)/OLGA MALTSEVA Bei Protesten in St. Petersburg gab es Festnahmen