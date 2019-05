Proteste in Tel Aviv gegen Regierungschef Netanyahu

Tausende Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen mögliche Absprachen Netanyahus mit neuen Koalitionspartnern, die das Justizsystem und damit die Demokratie in dem Land schwächen könnten. Netanyahu bleiben nur noch wenige Tage zur Bildung einer neuen Regierungskoalition.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Tausende Menschen gingen auf die Stra§e