Proteste in USA - Trump droht "Anarchisten"

US-Präsident Donald Trump hat "Plünderer und Anarchisten" für die Ausschreitungen nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis verantwortlich gemacht. Floyds Tod sei eine "ernste Tragödie", sagte Trump am Samstagabend nach dem Start von US-Astronauten in Cape Canaveral. Durch "Randalierer, Plünderer und Anarchisten" werde sein Andenken nun entehrt.

"Linksradikalen Kriminellen, Verbrechern und anderen in unserem Land und auf der Welt wird nicht erlaubt werden, unsere Gemeinden in Brand zu stecken", meinte Trump. US-Justizminister Bill Barr sagte unterdessen in einer Fernsehansprache, "gewalttätige radikale Elemente" hätten die zunächst friedlichen Proteste nach Floyds Tod ausgenutzt. Es scheine so, dass die Gewalt vielerorts "von anarchistischen und linksextremistischen Gruppen geplant, organisiert und angetrieben" werde.

Der 46-jährige Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben. Sein Tod hatte in zahlreichen US-Städten zu Demonstrationen geführt, die vielerorts in Gewalt ausgeartet waren. "Was wir jetzt auf unseren Straßen sehen, hat nichts mit Gerechtigkeit oder mit Frieden zu tun", sagte Trump. "Meine Regierung wird Mob-Gewalt beenden."

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, rechnet mit einem Höhepunkt der Ausschreitungen in Minneapolis Samstagnacht. Er hat deshalb zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges die gesamte Nationalgarde des US-Bundesstaates in Bereitschaft versetzt. "Wir sind unter Beschuss", sagte er. Recht und Ordnung müssten wieder hergestellt werden.

Am Samstag hatten tagsüber Kundgebungsteilnehmer in mehreren US-Städten, darunter Philadelphia, Miami und Newark, friedlich protestiert. Freitagnacht war es in Minneapolis zum vierten Mal in Folge zu schweren Krawallen gekommen, obwohl Walz eine Ausgangssperre erlassen hatte. Zu Straßenschlachten kam es auch im New Yorker Viertel Brooklyn. Dort ging die Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Protestierer vor, rund 200 Menschen wurden festgenommen.

Landesweit hat ein Video Empörung ausgelöst, auf dem zu sehen ist, wie ein weißer Polizeibeamter vergangenen Montag den Afroamerikaner Floyd minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden drückt und auch dann nicht von ihm ablässt, als er wiederholt stöhnte, er bekomme keine Luft. Der Polizist wurde zwar umgehend entlassen, aber erst Tage später festgenommen und des Mordes angeklagt.

Walz sagte, die Unruhen würden von angereisten Agitatoren geschürt. Rund 80 Prozent der Festgenommenen stammen nicht aus Minnesota. Allerdings wurden auf der Häftlingsliste des Bezirks-Gefängnisses Hennepin nur acht Festgenommene aufgeführt, die nicht in dem Bundesstaat leben.

Die weit über Minnesota ausgedehnten Proteste gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner greifen auch auf den beginnenden US-Präsidentschaftswahlkampf über. Mitglieder des Wahlkampfteams des Demokraten Joe Biden, der den Republikaner Trump ablösen will, warben mit Geldspenden an eine Gruppe, die Kautionsgebühren für Festgenommene in Minneapolis übernimmt. Biden selbst hatte erklärt, die Protestierer hätten ein Recht auf Wut, aber dass mehr Gewalt das Problem nicht löse. Trump hatte die Protestierer als Schläger bezeichnet.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.