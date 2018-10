Proteste in Venezuela nach Tod von inhaftiertem Politiker

In Venezuela hat der Tod eines inhaftierten Oppositionspolitikers für schwere Vorwürfe und Proteste gesorgt. Der Kommunalpolitiker Fernando Alban, der wegen eines mutmaßlichen Anschlagsversuchs auf Präsident Nicolas Maduro in Haft saß, habe sich am Montag in einem Geheimdienstgebäude in Caracas das Leben genommen, erklärte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab.

SN/APA (AFP)/JUAN BARRETO Menschen sehen Regime hinter Alban-Tod