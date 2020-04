Proteste in Washington gegen Ausgangsbeschränkungen

In den USA werden die Proteste gegen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens lauter. Schätzungsweise 2.500 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntag in der Hauptstadt des Bundesstaates Washington, um gegen die Maßnahmen des demokratischen Gouverneurs Jay Inslee zur Eindämmung des Coronavirus.

SN/APA (AFP)/JASON REDMOND Proteste gegen Corona-Ma§nahmen in den USA