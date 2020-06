Proteste in Weißrussland: Lukaschenko droht Demonstranten

Nachdem Hunderte Menschen am Freitag in mehreren weißrussischen Städten für die Zulassung von Oppositionspolitikern bei der Präsidentschaftswahl im August demonstriert hatten, bezeichnete Präsident Alexander Lukaschenko die Proteste am Samstag als Versuch, das Land zu destabilisieren. Bei den Protesten wurden laut der Menschenrechtsorganisation Wjasna mehr als hundert Menschen festgenommen.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Zahlreiche Festnahmen in Minsk