Proteste wegen Tod eines Mannes nach Festnahme in Mexiko

Auch in Mexiko hat es Proteste wegen des Todes eines Mannes nach dessen Festnahme durch die Polizei gegeben. Dutzende Menschen gingen am Donnerstag in Guadalajara auf die Straße, nachdem bekannt geworden war, dass Giovanni Lopez bereits am 5. Mai in Polizeigewahrsam gestorben war.

SN/APA (AFP)/ULISES RUIZ Die Gewalt eskalierte