Proteste in muslimischer Welt nach Krankenhaus-Beschuss

Nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza mit mutmaßlich mehreren hundert Toten ist es in muslimisch geprägten Ländern zu Protesten gekommen. Im Iran versammelten sich Mittwochfrüh Hunderte Demonstranten vor der britischen und der französischen Botschaft in Teheran, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Die Demonstranten warfen Eier auf die französische Botschaft und forderten den Tod Englands und Frankreichs.

BILD: SN/APA/AFP/ATTA KENARE Der Hass auf Israel und den Westen entlädt sich im Iran