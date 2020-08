Protestmarsch in Washington gegen Polizeigewalt

Tausende Menschen sind am Freitag in der US-Hauptstadt Washington zu einem Protestmarsch gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze zusammengekommen. Die Demonstranten versammelten sich unter dem Motto "Nehmt euer Knie aus unseren Nacken" vor dem Lincoln Memorial. Dort hatte vor genau 57 Jahren der Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede "I Have a Dream" gehalten.

SN/APA (AFP/Getty)/JONATHAN ERNST Tausende strömten zum Lincoln Memorial