Protestpartei Olano gewann Slowakei-Wahl

Was Wählerbefragungen nach der Abstimmung bereits angedeutet haben, hat in der Nacht auf Sonntag die Auszählung bestätigt: Die Protestpartei Olano des Medienunternehmers Igor Matovic hat die Parlamentswahl in der Slowakei vom Samstag gewonnen. Nach Auszählung von 96 Prozent der Wahlbezirke lag Olano bei 24,95 Prozent, gefolgt von der sozialdemokratischen Partei Smer von Ex-Premier Robert Fico.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Igor Matovic will eine neue Regierung anführen