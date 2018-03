Protestparteien triumphieren

Politisches Erdbeben in Italien: Die Fünf-Sterne-Bewegung wird die weitaus stärkste Einzelpartei. Die Lega übernimmt die Führung im Rechtsblock, der dominiert. Mitte-links aber wird abgestraft.

Die Italiener sind am Montag in einem politisch völlig veränderten Land aufgewacht. Die systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) ist bei den Parlamentswahlen nicht nur, wie erwartet, die Einzelpartei Nr. 1 geworden, sie hat unerwartet sogar rund 32% der Stimmen erzielt. Dagegen ist das Bündnis aus Silvio Berlusconis Forza Italia, der Lega von Matteo Salvini und den Fratelli d'Italia (FdI) mit etwa 37% die stärkste Koalition geworden, während die bisher regierende Mitte-links-Koalition weit abgeschlagen gelandet ist. Der Partito Democratico (PD) ist auf 19% abgesackt, so dass der Parteivorsitzende, Ex-Premier Matteo Renzi, seinen Rücktritt bekannt gab. So dürfte eine Regierungsbildung schwierig oder langwierig werden, falls nicht die eine oder andere Gruppierung Festlegungen gegen mögliche Partner über den Haufen wirft.