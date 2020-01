Protestwelle in Frankreich hält weiter an

In Frankreich halten die Proteste gegen die Pensionsreform an. Gegner blockierten am Donnerstag ein Busdepot in Paris. Wie Aufnahmen eines Fernsehreporters auf Twitter zeigen, setzte die Polizei Tränengas ein. Die Protestwelle dauert inzwischen 29 Tage und ist damit die längste seit 1968. Eine Annäherung zwischen den Gewerkschaften und der Regierung zeichnet sich nicht ab.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN In Paris ist jeder Platz in öffentlichen Transportmitteln begehrt