Provokation ist Trumpf

Immer häufiger erregt AfD-Fraktionschefin Alice Weidel mit wohl kalkulierten Grenzüberschreitungen Aufmerksamkeit in den Medien und vor allem bei ihren Fans.

Ordnungsrufe sind im Deutschen Bundestag nichts Ungewöhnliches. Es gibt sie immer wieder, wenn ein Redner sich in der Wortwahl vergreift. Einsamer Rekordhalter ist nach wie vor der frühere SPD-Politiker Herbert Wehner, der 58 Rügen einstecken musste. Unvergessen ist auch die Beschimpfung des früheren Außenministers Joschka Fischer (Grüne), der den Sitzungspräsidenten als "Arschloch" bezeichnete.



Allerdings richteten sich die Beleidigungen immer gegen andere Parlamentarier und die Gerügten haben den Rüffel akzeptiert. Nun aber wurde AfD-Fraktionschefin Alice Weidel zur Ordnung gerufen, weil sie am Mittwoch in der Generaldebatte gesagt hatte: "Burkas, Kopfttuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern."



Gegen den Rüffel hatte Weidel Einspruch eingelegt, was am Donnerstag zu einer Abstimmung führte, der auf Antrag der AfD namentlich erfolgte. Erwartungsgemäß wurde er mit 636 zu 85 Stimmen deutlich abgelehnt. Für die AfD hat er dennoch seinen Zweck erfüllt, hat er doch einmal mehr die angebliche Gängelung der AfD durch die anderen Parteien bewiesen. Einmal mehr können sich die Rechtspopulisten an ihrer Opferrolle erfreuen. Fraktionschef Alexander Gauland feixte denn auch, dass Attacken auf seine Partei der AfD helfen würden und nicht den anderen.



In ihrer Rolle als Fraktionschefin hat Weidel einen deutlichen Wandel absolviert. Gab sie sich zunächst als gemäßigt und Wirtschaftsfachfrau, so buhlt sie inzwischen mit Rechtsaußen wie Beatrix von Storch oder Björn Höcke um die Position desjenigen, der am schönsten provozieren kann. Dabei passt Weidel von ihrer Vita eigentlich so gar nicht zu den Rechtspopulisten, ist sie doch lesbisch und lebt in einer eingetragenen Partnerschaft mit einer Filmproduzentin, die aus Sri Lanka stammt. Auch war sie früher einmal für den Ausschluss von Höcke. Doch Weidel hat immer rechtzeitig die Fronten gewechselt.



Höckes Ausschlussverfahren ist inzwischen ohne Ausschluss abgeschlossen. Der thüringische Landeschef konnte auf den Rückhalt von Parteichef Alexander Gauland bauen. Beide unterstützen einander. Nachdem Höcke sich lange Zeit zurückgehalten hatte, geht er nun wieder zum Angriff über. Bei einem Pegida-Auftritt präsentierte er die Verschwörungstheorie, dass Flüchtlinge nicht aus wirtschaftlicher oder politischer Not kämen, sondern weil das im Interesse von internationalen Konzernen und supranationalen Organisationen sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel drohte er, sie müsse sich verantworten, "wenn die Wende in diesem Land eingeleitet und vollzogen ist." Bei anderer Gelegenheit behauptete er, dass Homosexualität in Schulen "als exklusiv, als erstrebenswert suggeriert wird."



Im Bundestag hat die AfD in den vergangenen Wochen mit einer Reihe von Anträgen ihre Fremdenfeindlichkeit und Deutschtümelei unter Beweis gestellt. Schiffbruch erlitten hat sie etwa mit dem Versuch, Deutsch im Grundgesetz festzuschreiben. Die anderen Fraktionen nutzten die Gelegenheit, das Deutsch der AfD als voll von Nazi-Vokabular zu brandmarken. Gescheitert ist auch der lebensferne Antrag, Vollverschleierung zu verbieten. Die kommt in Deutschland praktisch nicht vor.



Äußerst perfide war eine Anfrage zur Anzahl der Schwerbehinderten in Deutschland. Dabei ging es den Rechtspopulisten um Stimmungsmache gegen Inzucht, denn sie wollten auch wissen, wie sich Behinderungen durch Heirat innerhalb der Familie entwickelt und vor allem wie viele dieser Fälle Migrationshintergrund haben. Die SPD fühlte sich an die NS-Zeit erinnert, als von lebensunwertem Leben die Rede war.