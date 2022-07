Provokation vor dem Srebrenica-Gedenktag

Eine Plakataktion für serbische Opfer des Bosnienkriegs sorgt für Unmut. Muslimische Opferverbände orten eine Relativierung des Genozids.

Über ein Vierteljahrhundert nach Ende des Bosnienkriegs (1992-1995) werden in Srebrenica noch immer weitere Opfer des damaligen Massenmordes beerdigt. Bei den Feierlichkeiten zum 27. Gedenktag des Genozids werden am Montag die identifizierten Überreste von weiteren 50 Todesopfern bestattet. Auf dem Gedenkfriedhof in Potočari sind bisher 6671 Opfer des Massakers beerdigt: Über 8000 Männer, Buben und Greise waren nach dem Fall der muslimischen Enklave ermordet worden.

Am 11. Juli 1995 hatten die bosnisch-serbischen Streitkräfte (VRS) unter Führung von General ...