Prozess gegen 18 katalanische Separatisten eröffnet

Mehr als 14 Monate nach dem verfassungswidrigen Unabhängigkeitsreferendum in der spanischen Region Katalonien hat der Prozess gegen 18 Separatisten begonnen. Das oberste Gericht in Madrid beschäftigte sich am Dienstag zunächst mit technischen Fragen. Unter anderem wollten die Richter klären, ob das "Tribunal Supremo" überhaupt für den Prozess zuständig ist.

Wer ist für den Prozess überhaupt zuständig?