Prozess gegen mutmaßlichen Halle-Attentäter beginnt

Mehr als neun Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge im deutschen Halle an der Saale beginnt am Dienstagvormittag der Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten. Er ist in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Naumburg unter anderem wegen zweifachen Mordes und mehrfachen Mordversuchs angeklagt.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Der Prozess findet in Magdeburg statt