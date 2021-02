Prozess gegen Nawalny wegen Verleumdung begonnen

In Moskau hat ein Prozess gegen den russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wegen der Verleumdung eines Weltkriegsveteranen begonnen. Der 44-Jährige erschien am Freitag vor Gericht - in einem für Angeklagte vorgesehenen Glaskasten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dem Oppositionellen droht eine mehrjährige Haftstrafe.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Kremlkritiker erschien am Freitag vor Gericht