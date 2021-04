Prozess gegen türkischen Oppositionsführer Demirtas

Im Zusammenhang mit den sogenannten Kobane-Protesten von 2014 beginnt am Montag in Ankara ein Prozess gegen den inhaftierten Oppositionsführer Selahattin Demirtas und 107 weitere Angeklagte. In der mehr als 3000 Seiten langen Anklageschrift werden den pro-kurdischen Beschuldigten nach Anwaltsangaben unter anderem "Zerstörung der Einheit des Staates und Integrität des Landes" und 37 Mal Totschlag vorgeworfen.

SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Oppositionspolitiker Demirtas kann auf viele Unterstützer zählen