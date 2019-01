Prozess nach Mord an Journalisten Khashoggi - Todesstrafe für fünf Angeklagte gefordert

Im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi hat am Donnerstag in Saudi-Arabien der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft habe zum Auftakt die Todesstrafe für fünf der elf Angeklagten wegen Beteiligung an der Ermordung Khashoggis gefordert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA.

SN/APA (AFP/Archiv)/MOHAMMED AL-SHA Khashoggis Leiche wurde bisher nicht gefunden