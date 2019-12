Prozess um Journalistenmord beginnt in der Slowakei

Vor einem Spezialgericht für organisierte Kriminalität in Pezinok bei Bratislava beginnt am Donnerstag der Gerichtsprozess gegen die Angeklagten im Mordfall Jan Kuciak. Der Mord an dem Investigativ-Journalisten und seiner Verlobten im Februar 2018 überschattet bis heute die Politik der Slowakei

SN/APA (AFP/Archiv)/VLADIMIR SIMICE Jan Kuciak und Martina Kusnirova wurden am 21. Februar 2018 erschossen