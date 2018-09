Prozess zu illegaler Adoption in Franco-Diktatur fortgesetzt

Nach zehnwöchiger Unterbrechung ist in Spanien der Prozess um die illegale Adoption von Babys während der Franco-Diktatur fortgesetzt worden. Der 85-jährige Angeklagte Eduardo Vela erschien am Dienstag im Rollstuhl vor dem Gericht in Madrid. Nach dem Prozessauftakt Ende Juni hatte er sich krank gemeldet, das Verfahren wurde deshalb unterbrochen.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Eduardo Vela soll Geburtsurkunden gefälscht haben