Prozess zu Terroranschlägen mit 32 Toten in Brüssel begonnen

Der Prozess um die Terroranschläge im März 2016 in Brüssel hat vor einem Gericht der belgischen Hauptstadt begonnen. Neun der zehn Angeklagten erschienen am Montag in der Früh zur Vorverhandlung in dem Gericht, das im umgebauten früheren NATO-Hauptquartiers im Nordosten der Stadt für den Prozess eingerichtet wurde. Nur drei der Angeklagten blieben jedoch zur Vorverhandlung, sechs entschieden sich dazu, in ihre Zellen zurückzukehren.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Der Gerichtsort wurde stark gesichert