Prozess zu Terroranschlag in Nizza 2016 begonnen

Gut sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Todesopfern und Hunderten Verletzten hat in Paris ein Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer begonnen. Der Vorsitzende Richter Laurent Raviot eröffnete das für etwa dreieinhalb Monate angesetzte Verfahren am Montagnachmittag im Pariser Justizpalast. Den sieben angeklagten Männern und der angeklagten Frau drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich.

SN/APA/AFP/VALERY HACHE Tat mehr als sechs Jahre her