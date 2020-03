Prozess zum MH17-Abschuss über der Ukraine in Den Haag

Über fünfeinhalb Jahre nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine beginnt am Montag vor einem Gericht in den Niederlanden ein Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer. Den Vieren, die laut Ermittlern in Verbindung zu prorussischen Separatisten stehen, wird Totschlag und die vorsätzliche sowie unrechtmäßige Zerstörung eines Flugzeugs mit Todesfolge in 298 Fällen vorgeworfen.

Bei dem Abschuss 2014 kamen 298 Menschen ums Leben