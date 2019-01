Prozessauftakt im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi

Drei Monate nach dem Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat in Saudi-Arabien der Prozess gegen elf Verdächtige begonnen. Die mutmaßlichen Täter seien am Donnerstag vor dem Gericht in der Hauptstadt Riad erschienen, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mujib mit. Die Anklageschrift sei verlesen worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/MOHAMMED AL-SHA Khashoggis Leiche wurde bisher nicht gefunden