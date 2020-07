Prozessauftakt ohne Angeklagte nach Mord an Jamal Khashoggi

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Mord an dem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi müssen sich 20 Angeklagte vor einem Gericht in der Türkei verantworten. Alle sind Staatsbürger Saudi-Arabiens, der Prozess findet in ihrer Abwesenheit statt. Die Verhandlung habe Freitag früh in Istanbul begonnen, teilte die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen mit.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Die Beschuldigten sind allesamt Saudis