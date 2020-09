Psychiater: WikiLeaks-Gründer Assange ist suizidgefährdet

Nach Aussagen eines Psychiaters ist der im Gefängnis sitzende WikiLeaks-Gründer Julian Assange akut suizidgefährdet. Es gebe ein "hohes Risiko", dass sich der 49-Jährige das Leben nehmen wolle, berichtete der Psychiater Michael Kopelman am Dienstag vor dem Londoner Old Bailey-Gericht, nachdem er Assange etwa 20 Mal in seiner Untersuchungshaft besucht hatte.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Sorge um Julian Assange