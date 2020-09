Psychoanalytiker Kernberg: "Ich würde Trump nicht behandeln"

Psychoanalytiker Otto Kernberg lebt nur wenige Hundert Meter vom Trump Tower entfernt. Ein Gespräch über bösartigen Narzissmus und Donald Trump.

Otto Kernberg trägt Krawatte, Sakko, weißes Hemd und dunkelblaue Gummihandschuhe. In der Eile hat er vergessen, sie vor dem Gespräch auszuziehen. "Ich bin zu spät, es tut mir entsetzlich leid", sagt der 92-Jährige zerknirscht in die Kamera seines Computers. In New York seien die Gehsteige leer, dafür die Straßen gestopft voll. Niemand benutze die Subway, jeder säße allein im Auto, schildert Kernberg. Gummihandschuhgestik unterstreicht das Gesagte. Er trägt sie, weil er in der Universität Cornell viele Türklinken drücken muss, um ...