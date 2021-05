Pub und (kleine) Party: Briten genießen mehr Freiheiten

In Großbritannien sperrt vieles nach Monaten wieder auf. Doch Experten bleiben skeptisch.

Eine Umarmung zur Begrüßung, zwei Küsschen zum Abschied - das ist in England, dem größten Landesteil Großbritanniens, seit Montag wieder erlaubt. An diesem Tag traten die bisher weitreichendsten Lockerungen im Vereinigten Königreich in Kraft.

Erstmals seit vielen Monaten dürfen wieder bis zu sechs Menschen oder zwei Haushalte in den eigenen vier Wänden zusammenkommen. Auch Restaurants, Cafés und Pubs dürfen im Innenbereich wieder Gäste bewirten. Museen, Theater, Kinos und Hotels sind ebenfalls geöffnet.

Die Menschen genossen das ...