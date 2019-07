Puerto Ricos Gouverneur will nicht wieder kandidieren

Nach mehr als einer Woche täglicher Proteste gegen ihn will der Gouverneur von Puerto Rico bei der nächsten Wahl im kommenden Jahr nicht antreten. Er trete außerdem als Chef der PNP (Neue Progressive Partei) zurück, erklärte der Regierungschef des US-Außengebiets, Ricardo Rossello, am Sonntag in einer Fernsehansprache.

SN/APA (AFP)/ERIC ROJAS Zuvor hatte es gro§e Demonstrationen gegen Rossello gegeben