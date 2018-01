Puigdemont als Regionalpräsident Kataloniens nominiert

Der ins Ausland geflüchtete und abgesetzte Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, wird erneut als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten aufgestellt. Der Präsident des katalanischen Regionalparlaments, Roger Torrent, kündigte am Montag an, bei der Wahl des Regierungschefs werde als erstes über den Kandidaten Puigdemont abgestimmt. Das Votum werde bis zum 31. Jänner abgehalten.

Die Kandidatur des im belgischen Exil lebenden Politikers sei "vollkommen legitim", sagte Torrent in Barcelona. Er sei sich der "persönlichen und juristischen Lage" Puigdemonts bewusst. Derzeit steht die Region unter Zwangsverwaltung der spanischen Zentralregierung. Die Unabhängigkeitsbefürworter verfügen über die Mehrheit im katalanischen Parlament. Puigdemont hatte in der vergangenen Woche erklärt, er könne die Region auch von seinem Brüsseler Exil aus regieren. Die spanische Zentralregierung lehnt dies ab.

Madrid hatte Katalonien im vergangenen Oktober unter Zwangsverwaltung gestellt und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben. Zuvor hatte das Parlament in Barcelona nach einem von Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens Loslösung von Spanien erklärt. Bei der Parlamentswahl im Dezember hatten die Separatisten ihre Mehrheit im Parlament der autonomen Region verteidigen können. Da acht ihrer Abgeordneten aber in Haft oder im Exil sind, können sie ihre Mehrheit nicht ausspielen.

Am Montag reiste Puigdemont trotz einer drohenden Festnahme zu einer Podiumsdiskussion nach Dänemark. An der Universität von Kopenhagen will Puigdemont am frühen Nachmittag an einer Diskussion mit dem Titel "Katalonien und Europa, am Scheideweg der Demokratie?" teilnehmen. Auch Treffen mit dänischen Politikern sind geplant.

Die Staatsanwaltschaft in Madrid beantragte umgehend die Reaktivierung eines europäischen Haftbefehls gegen den 55-Jährigen. Puigdemont und vier seiner Minister waren nach ihrer Absetzung ins belgische Exil geflohen, um einer Festnahme zu entgegen. Sie werden in Spanien wegen "Rebellion, Aufruhr und Unterschlagung öffentlicher Mittel" mit Haftbefehl gesucht.

Am frühen Montagnachmittag stand fest: Es werde seitens Spanien keinen neuen Europa-Haftbefehl gegen Puigdemont geben.

(Apa/Dpa/Ag.)