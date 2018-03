Puigdemont streicht die Segel

Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont erklärte aus dem Exil in Brüssel den Verzicht auf das Amt. Seinen Ersatzkandidaten aber lehnt Madrid ab. Und Kataloniens zweitgrößte Separatistenpartei erhebt eigene Ansprüche.

Carles Puigdemont musste davon abrücken, sich wieder zum Ministerpräsidenten Kataloniens wählen zu lassen. Doch er will sich einen neuen Posten schaffen: als Chef einer Parallelregierung in Brüssel. Er wolle in Belgien eine "Republikregierung gründen", kündigte er jetzt an, "damit diese den Weg zur Unabhängigkeit anführt".